A conquista da medalha de ouro na categoria feminino médio sub-18 (até 63 kg) no Meeting Nacional de Judô, realizado na semana retrasada em Campo Grande, garantiu à judoca Ana Demarco também a vaga na etapa croata do circuito europeu, que acontece em março. Ana é uma das diversas atletas beneficiadas pelo apoio constante dado pelo Governo de Mato Grosso do Sul ao esporte, contando com auxílio também da MSGÁS.

Ana Demarco, o treinador Marco Moura, o pai Marco Demarco e o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, visitaram nesta quarta-feira (15) o governador Eduardo Riedel para comentar a conquistar, agradecer ao apoio e falar sobre a disputa internacional a qual ela representará Mato Grosso do Sul.

“Estou me preparando há muito tempo para essa disputa e estou muito feliz, é algo que estava nos meus planos. Agora é seguir trabalhando bastante com foco para dar o meu melhor nos próximos desafios que virão”, conta Ana, que é beneficiária do Bolsa-Atleta e de programa da MSGÁS que garante recursos para a academia onde treina.

Após a conversa com a atleta, o governador ressaltou a importância do apoio para o esporte sul-mato-grossense, oportunizando o desenvolvimento de talentos regionais. “O judô é um esporte sensacional, e como todos os esportes recebe investimentos que geram bons resultados, como o da nossa campeão Ana. Agora vamos torcer por ela, para que mais medalhas venham e ela as traga para comemorarmos juntos no Estado”.

A atleta de 16 anos faz parte de um grupo de 150 judocas que integram o projeto Judô do Pantanal para o Mundo, de autoria da Associação Desportiva Moura e um dos selecionados pela MSGÁS em 2021 para integrar o Programa de Incentivo Fiscal – o dispositivo atende também projetos sociais e culturais em todo o Estado.

“Temos orgulho de oferecer as condições necessárias para que atletas possam conquistar seus sonhos obtendo vitórias importantes no esporte, como é o exemplo da nossa Ana Demarco”, destaca o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, reforçando ainda que a conquista de Ana é uma marca de responsabilidade social da empresa.

Com o judô no sangue, ela é caçula de um trio de irmãos judocas, José Marco é o mais velho e quem abriu as portas para a família no esporte e da Milena, que também se destacou nos tatames, ficando em 5º na categoria Feminino Leve Sub-21 (até 57kg).

De acordo com o presidente da Associação Moura, Marco Aurélio Moura, com os recursos da MSGÁS e Bolsa-Atleta, além do Bolsa-Técnica, os judocas ganharam a oportunidade de dar o primeiro passo rumo a uma medalha olímpica ou campeonato mundial, demonstrando ainda se tratar de ferramenta de inclusão social, através do esporte que atende crianças do sub-11 até a classe veterana, além do esporte paraolímpico.

“Com recursos para que os atletas possam participar das competições, dar condições aos atletas de treinar e competir, a gente acaba tendo mais qualidade no trabalho no dia da competição. Então o objetivo é Paris 2024 ou a próxima olimpíadas de 2028”, enfatiza Sensei Moura, como é conhecido entre os atletas.