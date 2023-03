Com 74 hectares de área verde, pista de caminhada e um viveiro florestal, entre outros atrativos, o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana, pode passar por obras de revitalização nos próximos meses. Isso porque a nova parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal deve tirar do papel o projeto de reforma do local.

Nesta sexta-feira (10), o secretário estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul, Hélio Peluffo, recebeu o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e o deputado federal Beto Pereira para tratar da proposta.

“É um belo projeto que impacta positivamente no meio ambiente e na qualidade de vida da população, que terá mais lazer, atividade esportiva e recreação. Estamos conversando e construindo novos projetos que serão concluídos ao longo do mandato do governador Eduardo Riedel”, disse Peluffo.

Segundo Odilon, o projeto tem custo estimado de R$ 20 milhões para deixar o Parque da Lagoa “revitalizado e moderno”. “Será um atrativo para nossa cidade e para todo o Mato Grosso do Sul”, reforçou.

O deputado Beto Pereira destacou a relevância do espaço para Aquidauana e todo o Pantanal sul-mato-grossense. “Investir na Lagoa Comprida é investir no meio ambiente e no lazer. Teremos ali um grande cartão postal para o Mato Grosso do Sul”.

O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida foi criado em 2001 “com o objetivo de preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região”.

Localizado a cerca de 1,5 km do Córrego João Dias, o Parque é aberto, possui a maior lagoa urbana de Aquidauana e tem uma rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além árvores e plantas aquáticas. O espaço já é utilizado pela prefeitura para atividades ambientais, de cultura, lazer e esporte.