Com o apoio da prefeitura e da Sesai o Governo do Estado distribuiu ontem (23) kits de EPI, testes rápidos e frascos de álcool 70 para as sete aldeias indígenas de Aquidauana, onde já ocorreram quatro óbitos por coronavírus e outras três mortes estão sendo investigadas. O atendimento emergencial aos indígenas da etnia terena, que formam uma comunidade de 11.800 pessoas no distrito de Taunay, foi definido no início da semana em reunião da qual participaram o governador Reinaldo Azambuja, os secretários Geraldo Resende (Saúde) e Sérgio de Paula (Gestão Política) e o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

Além dos kits de proteção luvas, máscaras, óculos, protetores faciais e aventais ,1.200 litros de álcool 70 e 1.200 testes rápidos para diagnóstico do COVID-19, o Governo do Estado reforçará o atendimento nas aldeias, realizado pela prefeitura, enviando uma ambulância, médico e um técnico de enfermagem. O atendimento será feito nas escolas municipais que funcionam nas aldeias.