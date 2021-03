Governo e Prefeitura de MS irão anunciar entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1) flexibilizações em decretos para o funcionamento do comércio e de medidas de controle à covid-19. Mudanças estas que só ocorreram despois do dia 5 de abril. Após reuniões com lojistas na Governadoria, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) antecipou que as alterações devem atingir todos os setores. “Até o dia 4 permanece do jeito que está. A partir do dia 5 vamos publicar medidas de flexibilização para o toque de recolher, atacadistas, varejo, academias de ginásticas, bares e restaurantes e escolas”, confirmou.