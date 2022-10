As polícias de Mato Grosso do Sul receberam, nesta terça-feira (25), mais 325 novas viaturas para reforçar a segurança da população. Os veículos foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja em cerimônia realizada no Comando-Geral da Polícia Militar, em Campo Grande.

A nova frota vai para as 79 cidades de Mato Grosso do Sul. “São R$ 48 milhões aplicados nesta entrega de hoje, em uma parceria com a bancada federal. Metade desse recurso é de emenda e a outra metade é do Governo de Mato Grosso do Sul”, destacou o governador.

Das 325 viaturas entregues, 103 ficaram com a Polícia Militar, 74 com a Polícia Civil, 48 com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), 35 com a Coordenadoria Geral de Perícia, 27 com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), 21 com o Corpo de Bombeiros Militar, 10 com com a SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa), 4 com o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) e 3 com a Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo.

Para o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, presente no ato de entrega, as novas viaturas representam valorização para todos que atuam na segurança pública e que trabalham protegendo a sociedade. “Estamos entregando o que tem de melhor no mundo, de mais moderno”, destacou.

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes participou do evento como representante dos gestores municipais. Ela afirmou que Campo Grande é hoje a capital acima de 500 mil habitantes mais segura do Brasil graças a parceria com o Govereno do Estado. “Estamos avançando dia a dia nas nossas ações”, disse.

Avião de combate a incêndio

Também nesta terça-feira (25), o Governo do Estado fez a entrega de um avião AirTractor AT-802F que será usado para combater incêndios florestais nos biomas sul-mato-grossenses, em especial no Pantanal. Adquirida com recursos de U$ 2,6 milhões do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a aeronave tem utonomia de 5 horas de voo e capacidade para carregar até 3.100 litros de água. Esse é o segundo avião AirTractor AT-802F de combate a incêndios adquirido pelo Estado. O primeiro foi entregue em fevereiro de 2022.

Também participaram do evento a deputada federal Tereza Cristina, eleita senadora para mandato de 2023-2030; o deputado estadual Coronel Davi; o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o prefeiteo de Ponta Porã, Hélio Peluffo; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenes; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Hugo Djan; o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel; e o diretor-presidente da Agepen, Aud Chaves.