Após espera de 30 anos, os moradores do bairro Santa Luzia, em Campo Grande comemoram a chegada do asfalto. A região começou a receber pavimentação em 2017, mas as obras foram interrompidas após a empresa responsável pedir rescisão de contrato.

Com apoio do Governo do Estado, o projeto de drenagem e pavimentação do bairro foi retomado há 45 dias. De lá para cá, foram implantados 655 metros de tubulação, 28 poços de visita e ramais de ligação, além de terraplanagem. No total, segundo a Prefeitura de Campo Grande responsável pela execução, as obras de drenagem e pavimentação em andamento no Bairro Santa Luzia, integram etapa A do Complexo Vila Nasser. Foram investidos R$ 14.784.062,82 para asfaltar 21 ruas e o recapeamento das ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa.

Arnaldo Medeiros, vice-presidente da associação de Moradores do Santa Luzia e morador do bairro há 40 anos, comemora a chegada do asfalto. “Foram três décadas aguardando a chegada do tão sonhado asfalto. Agora não teremos mais aquele problema de poeira na residência das pessoas, os nossos imóveis são valorizados, os moradores já começar a investir nas suas casas, é sem dúvida um novo momento para o nosso bairro. Gratidão ao governador Reinaldo Azambuja e a Prefeitura Municipal”, sintetiza Arnaldo.