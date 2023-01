O Governo dispensou 11 gestores de saúde indígena e 43 militares em postos de chefia na Funai. As baixas foram publicadas na manhã da última segunda-feira (23) no Diário Oficial da União. A lista incluiu o coordenador do distrito sanitário Leste de Roraima que reforça a assistência dada aos yanomami no estado. A lista de baixas na Funai inclui 22 coordenadores regionais, 15 coordenadores setoriais e seis diretores, assessores e secretários vinculados diretamente à presidência.