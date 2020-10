Pela primeira vez na história do Estado, os servidores definirão a data de recebimento do 13º salário. Ao participar na última quarta-feira (28) da premiação do XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública, o governador Reinaldo Anunciou o pagamento antecipado do salário de outubro no sábado, último dia do mês, já que nos meses anteriores a liberação dos salários sempre ocorreu próximo ao quinto dia útil.

Com o dinheiro já reservado para o pagamento do 13º, Reinaldo Azambuja determinou que a Secretaria de Administração (SAD) viabilize ferramenta para que, por meio de enquete, os servidores possam escolher o dia para o recebimento, entre os dias 1º a 20 de dezembro. O valor será depositado na data definido pela maioria do funcionalismo. “No dia escolhido vamos depositar para todos os servidores ativos e inativos”, garantiu o governador.

Segundo ele, a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) será responsável por fazer esse levantamento. Para Reinaldo Azambuja, a consulta valoriza o servidor e põe fim a possíveis discussões e especulações sobre o pagamento da gratificação natalina. “Sempre nessa época do ano tem a discussão: será que o governo vai conseguir pagar o 13°? E durante todos esses anos nunca falhamos nisso que é nossa obrigação”, explicou.

Promoções

Durante o evento realizado no Dia do Servidor, o governador Reinaldo Azambuja também anunciou que vai promover cerca de 3,7 mil servidores efetivos de Mato Grosso do Sul. “Autorizei a publicação, no início de novembro, de todas as promoções aptas que estavam paradas na SAD (Secretaria de Estado de Administração de Desburocratização)”, revelou. “São servidores de todas as carreiras civis e militares”, completou o governador.

Reinaldo Azambuja explicou que consultou o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) antes de autorizar o benefício. Segundo ele, o órgão fiscalizador deu parecer positivo para a promoção e progressão funcional dos servidores estaduais.

Com a medida, funcionários públicos que trabalham nas secretarias, autarquias e fundações estaduais serão beneficiados, assim como bombeiros e policiais civis e militares.

Governo do Estado também abriu 548 vagas em cursos de formação para sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conforme publicações no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 28 de outubro.