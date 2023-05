Governo Federal é condenado a devolver R$ 118 mil a uma empresária

O Governo Federal terá de devolver R$ 118 mil a uma empresária. O dinheiro estava guardado e “sumiu” da 3ª Vara Federal Especializada em Crimes do Sistema Financeiro e Lavagem de Dinheiro de Campo Grande. A União atribui o sumiço dos valores ao ex-diretor da vara Jedeão de Oliveira, condenado a 41 anos, três meses e oito dias de prisão pelo crime.

Jedeão foi chefe de gabinete por 21 anos do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira. O ex-diretor teve papel importante no pleito ao Governo do Estado por propor delação premiada contra o ex-chefe, que foi rejeitada pelo Ministério Público Federal por falta de provas.

Após as eleições de 2018, Jedeão de Oliveira foi condenado pelo juiz Dalton Igor Kita Conrado, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, por usar a função de confiança de servidor público federal para se apropriar de dinheiro apreendido pela Polícia Federal. O cumprimento da pena se dará quando a sentença transitar em julgado, que pode levar vários anos.