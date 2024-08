Governo Federal intensifica brigadistas para atuar em emergências em 20 Estados

A recente Portaria do Ibama nº 114/2024 traz boas notícias para a prevenção e combate aos incêndios florestais no Brasil. O Governo Federal autorizou a criação de brigadas federais temporárias para atuar em 19 estados e no Distrito Federal, reforçando o combate aos incêndios florestais que frequentemente afetam diversas regiões do país. Aqui está um resumo das principais medidas:

Criação das Brigadas: Brigadas temporárias serão estruturadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

As brigadas podem ter de 10 a 25 profissionais, dependendo da necessidade local.

Estados e Municípios Atendidos:

Estados: Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, Pará, Paraná, Piauí, São Paulo, Roraima, Rondônia e Rio de Janeiro.

Distrito Federal: Será contemplado.

Equipes de Pronto Emprego:

Pronto Emprego: Equipes que podem ser mobilizadas em menos de 24 horas para qualquer região do país, compostas por até 36 brigadistas.

Pronto Emprego Logística: Equipes especializadas em logística para suportar as ações de combate.

Estados Recebedores das Equipes de Pronto Emprego: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Rondônia.

Profissionais de Queima Prescrita:

Especialistas em técnicas de manejo para prevenir a propagação de incêndios em períodos de seca.

Estarão alocados nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Goiás, Maranhão e Roraima.

Outras Contratações:

Supervisores estaduais e federais de diversas áreas, incluindo prevenção, monitoramento e logística, para apoiar as coordenações estaduais do Prevfogo.

O Prevfogo será responsável pela seleção, contratação, administração e gerenciamento das brigadas e equipes especializadas. A iniciativa visa fortalecer a capacidade de resposta aos incêndios florestais e melhorar a eficiência das operações de combate e prevenção em todo o Brasil.