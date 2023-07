Governo Federal prepara plano para população em situação de rua

Entre janeiro e junho de 2023, 15.019 carteiras nacionais de habilitação (CNHs) foram emitidas; no mesmo período de 2022, foram 17.726 documentos, número 15,28% menor

Dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), ao Correio do Estado, apontam que, em média, o Estado ganha 2.503 novos habilitados todos os meses.

Entre janeiro e junho de 2023, 15.019 carteiras nacionais de habilitação (CNHs) foram emitidas. Dividindo esse número por seis meses (janeiro-junho), tem-se a média de 2.503,16 habilitações expedidas por mês.

Entre janeiro e junho de 2022, 17.726 documentos foram emitidos. Portanto, a redução é de 15,28% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e dezembro de 2022, 35.228 CNHs foram expedidas. De acordo com o Detran-MS, o Estado ganha uma média de 30 mil novos condutores todos os anos.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Crédito: Álvaro Rezende/Arquivo

A CNH é um documento pessoal e intransferível que permite que o cidadão tenha autorização para dirigir veículos automotores.

A maioria dos condutores de MS são homens. Números indicam que, dos 1.291.282 condutores, 819.124 são homens (63,43%) e 472.158 (36,57%) são mulheres.

As faixas etárias dos motoristas são 18-24 anos (170.009), 25-31 anos (202.343), 32-38 anos (224.162), 39-45 anos (200.915), 46-52 anos (156.439), 53-59 (125.652) e acima de 60 anos (211.762).

As categorias da habilitação são A (motocicletas, motonetas e triciclos), B (carros, picapes e vans), AB (carro e moto), C (caminhões, caminhonetes e vans de carga), D (ônibus, micro-ônibus e vans de passageiros) e AD (veículos para transporte de passageiros que acomode mais de 8 passageiros).

Veja o número de condutores em cada categoria, exames realizados e percentual de aprovação nos últimos 12 meses:

CATEGORIA VEÍCULO NÚMERO DE CONDUTORES EM MS Nº DE EXAMES EM 12 MESES PERCENTUAL DE APROVAÇÃO EM 12 MESES

A Moto 54.105 39.384 67,95%

B Carro 400.892 77.793 58,56%

C Caminhão 42.523 995 70,45%

D Ônibus/van 26.379 6.087 86,89%

AB Carro e moto 572.890 56.078 70,81%

AD Transporte de passageiros com mais de 8 pessoas 94.085 4.484 71,74%



* Dados do Detran-MS

Trânsito de Campo Grande. Crédito: Gerson Oliveira/Arquivo

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Detran-MS afirmou que é importante tirar a CNH e mantê-la em dia pois permite que o condutor dirija veículos automotores de forma legal e segura e previne multas e penalidades inesperadas. Além disso, a habilitação também pode substituir o documento de identidade.

“Conduzir veículos sem ser devidamente habilitado, além de risco a segurança pública e aos demais usuários da via, é uma infração gravíssima, punida com multa multiplicada por três, no valor de R$ 880,41 e, se gerar perigo de dano, pode ser enquadrado em crime de trânsito, com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa. O proprietário do veículo que entregar ou permitir a condução do veículo a pessoa não habilitada, também fica sujeito a multa de igual valor. Conduzir o veículo com o licenciamento vencido, é considerada infração gravíssima, com multa de 293,47, podendo até ser removido, se não puder sanar a irregularidade no local”, especificou o Detran, em nota enviada à reportagem.

PROCESSOS

Para tirar a CNH, o iniciante precisa passar por uma série de exames

Exame médico Exame psicológico Exame teórico Exame prático 20 horas/aula para categoria A e B

* o uso do simulador não é mais obrigatório, apenas facultativo

O tempo máximo para tirar a habilitação é de 12 anos. Após esse prazo, é preciso iniciar todo o processo novamente, a partir do exame médico, mesmo que a pessoa tenha parado no exame prático.

Veículo de autoescola, o qual a pessoa aprende a dirigir. Crédito: Gerson Oliveira/Arquivo

Existem 228 centro de formação de condutores (CFC), sendo 58 em Campo Grande e 170 no interior do Estado.

Conforme o artigo 20 da Portaria Detran-MS, nº 91, de 17 de dezembro de 2020 e artigo 49 da resolução nº789/2020, do Conselho Nacional de Trânsito, o Centro de Formação de Condutores (CFC) deve apresentar índice mínimo de aprovação igual ou superior a 60%, sob pena de não renovar o credenciamento anual.