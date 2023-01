O Governo Federal vai usar o Fundo da Amazônia para ajudar os povos Yanomami. Informação confirmada pelo Ministra do Meio Ambiente; Marina Silva. A população indígena sofre com uma grave crise de saúde, com inúmeros registros de desnutrição e malária. “Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades”, declarou a ministra.