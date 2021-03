Para incentivar e fomentar novos projetos de tecnologia na área jurídica, o Governo do Estado firmou um convênio com a OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), para financiar proposta de inovação no setor, como a criação de aplicativos e plataformas digitais.

Esta parceria será feita por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), que irá selecionar advogados que, com recursos disponíveis, desenvolverão projetos voltados à inovação no Laboratório de Inovação e Tecnologia Jurídica (LITech) da OAB-MS.

O governador Reinaldo Azambuja fez a assinatura do convênio, nesta manhã, em seu gabinete. “É uma satisfação assinar com a OAB-MS este convênio, onde vão trabalhar com inovação, para modernizar e avançar, com o objetivo de criar novas ferramentas e plataformas tecnológicas para advocacia de Mato Grosso do Sul”, descreveu.

Ainda citou que o papel da Fundect é justamente apoiar projetos de inovação em todos os segmentos, que neste caso vai permitir a criação de ferramentas de cunho jurídico e ainda modernizar as atividades da Ordem. “Esta transferência de recursos é nossa função, para contribuirmos com novas oportunidades e projetos inovadores. Só aqui no governo já desenvolvemos mais de 78 plataformas digitais”, revelou o govenador.

Convênio

O convênio terá um aporte financeiro de R$ 559.200,00, por um período de 30 meses. O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, explicou que a intenção é financiar projetos de tecnologia para o setor jurídico, com a seleção de advogados “bolsistas”, que vão receber recursos para desenvolver as propostas.

“Eles vão realizar os projetos no laboratório da OAB e depois levarão as iniciativas para o Poder Judiciário, que podem modernizar o setor e melhorar a atuação dos advogados”.

Verruck destacou que a prioridade do governo investir em tecnologia e transformação digital. “Inovação só se faz com conhecimento, para isto precisa investir no capital humano”. O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, acrescentou que o objetivo é fomentar este ambiente de inovação.

“Já investimos mais de R$ 3,6 milhões para criação de novas ideias e tecnologias, e agora vamos contribuir nas questões jurídicas. A OAB já dispõe de um laboratório de tecnologia para desenvolver estes projetos”, afirmou Araújo.

O presidente da OAB, Mansour Elias Karmouche, fez questão de agradecer o empenho e apoio do governador para que este convênio fosse firmado. “Sempre tivemos um ótimo diálogo com o governo. Esta parceria vai trazer estas novas ideias para advocacia e setor jurídico, com a produção intelectual e projetos de tecnologia”.

Karmouche disse que as inovações podem dar mais “celeridade” aos processos jurídicos e modernizar a atuação dos advogados. Com este incentivo tenho a percepção de que vários projetos serão apresentados, porque sabemos que nosso segmento tem grandes pensadores”.

Além do governador, participaram da solenidade o presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karnouche, os advogados Bruno Eduardo Peixoto Lupoli, presidente da comissão de Tecnologia da Ordem, e Dayane Lupoli, coordenadora do projeto, assim como o titular da Semagro, Jaime Verruck e o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.