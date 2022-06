O Governo de MS atendendo a solicitação da prefeitura de Campo Grande transferiu R$ 7,2 milhões aos cofres da Capital, para arcar com os custos dos estudantes da rede estadual de ensino que utilizam o transporte coletivo. O extrato da transferência do convênio firmado entres os poderes foi publicado na quarta-feira (29) no DOE (Diário Oficial do Estado). A transferências custeará a gratuidade dos alunos da capital que utilizam o transporte coletivo até dia 31 de dezembro deste ano. De acordo com o levantamento do Consórcio Guaicurus cerca de 214 mil estudantes da rede estadual usam o transporte coletivo, o que representaria um repasse de R$ 1.114.000 por mês.