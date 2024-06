Governo Gaúcho pagará 2 salários a 434 mil trabalhadores

O Governo Federal anunciou hoje (6) que pagará duas parcelas do salário mínimo para 434.253 trabalhadores dos municípios atingidos pela catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. Em troca, o governo está pedindo a manutenção do emprego por mais dois meses.

O valor, de R$ 2.824, será destinado aos trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores domésticos, estagiários e pescadores artesanais do estado. O anúncio foi feito pelo O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho anunciou a medida na tarde desta quinta-feira (6), em Arroio do Meio/RS, ao lado do presidente Lula e demais ministros.

“Vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado atingidos na mancha. Não são todos os municípios em calamidade ou em situação de emergência, mas aqueles atingidos pela mancha da inundação. Em contrapartida, pedimos às empresas que mantenham por mais dois meses a garantia de não demissão. As empresas aderindo, vamos checar o Caged e, a partir disso, liberar o pagamento a cada trabalhador”, explicou Marinho.