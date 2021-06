Quatro editais referentes ao Concurso Público de Provas e Títulos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de Escrivão de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária foram publicados no Diário Oficial do Estado. Entre eles, o resultado da investigação social de cinco candidatos; a suspensão de liminar; a classificação final dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso público e a homologação do certame.

A classificação final apresenta, em três anexos, a classificação geral de todos os candidatos aprovados, por função e em ordem crescente de classificação, de acordo com a respectiva média final obtida. Já nos anexos II e III constam as relações dos candidatos aprovados em cada função que se autodeclararam negros e pessoas com deficiência no ato da inscrição e que optaram por concorrer às vagas reservadas.

Ao todo, foram aprovados 94 candidatos na função de Investigador de Polícia Judiciária e 130 candidatos na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Clique aqui e confira na íntegra os editais publicados nas páginas 77 a 84 da edição nº 10.527 do Diário Oficial do Estado.