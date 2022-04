Para melhorar a qualidade de vida da população, o governador Reinaldo Azambuja segue com investimentos na infraestrutura urbana dos municípios. Nesta segunda-feira (25) foram publicados no Diário Oficial do Estado contratos para obras nas cidades de Nioaque e Rio Verde.

Para Nioaque saiu a publicação da obra de pavimentação e drenagem da Avenida Eustácio Perez, que terá um investimento de R$ 1,18 milhão. A empresa responsável por realizar o trabalho terá o prazo de 180 dias (6 meses) para concluir as atividades.

O governador esteve no começo de abril no município, onde anunciou R$ 30 milhões em investimentos na cidade, sendo inclusive uma das obras a pavimentação da avenida Eustácio Perez. “Estamos investindo R$ 30 milhões em Nioaque. Nenhum outro Estado está fazendo isto. Estamos fazendo uma regionalização verdadeira”, declarou durante o evento.

O prefeito de Nioaque, Valdir Couto Júnior, destacou que os investimentos do Governo do Estado na cidade mostram que a atual gestão é municipalista. “O governador Reinaldo Azambuja criou o modelo Municipalista e o Governo Presente. Ouviu as lideranças de cada município e assim definiu as obras que eram prioridades. Quem ganha com isto é a população”, descreveu.

Para Rio Verde foi assinado o contrato de construção de galeria simples celular de concreto, no valor de R$ 330 mil. Este trabalho deve ser concluído no prazo de 60 dias (2 meses). “O governo tem que olhar para todos e a nossa marca é ser municipalista de verdade. Nós olhamos as 79 cidades para melhorar a infraestrutura urbana”, ressaltou o governador.

O Governo do Estado já investiu mais de R$ 71 milhões em Rio Verde desde 2015. São recursos em infraestrutura, saúde, segurança, educação, habitação, entre outros setores. Entre elas obras de pavimentação de rodovias, recapeamento de vias públicas, pontes de concreto, drenagem, assim com construções e reformas de escolas e unidades de saúde