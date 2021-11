Para qualificar a infraestrutura, saneamento básico, esporte e áreas sociais, o governador Reinaldo Azambuja lançou e entregou uma série de obras na cidade de Mundo Novo, nesta segunda-feira (29). Também aproveitou para anunciar novos investimentos em vias urbanas e contribuição para criação de um polo industrial na cidade.

O governador entregou a obra de pavimentação e drenagem na Avenida Rio Branco, no valor de R$ 2,1 milhões, com 11 quadras asfaltadas e mais oito ruas beneficiadas, em um investimento que vai resolver um problema antigo dos moradores dos bairros Fleck e São Jorge, que sofriam com inundações na época de chuvas.

“Construir as parcerias, dificuldades sempre vão existir, como esta pandemia, mas criamos as bases para investir. Aqui temos o recapeamento de vias urbanas, inauguração da Avenida Rio Branco. Esta parceria com os municípios é fundamental. Também vamos dobrar o número de pessoas com cartão social no município, pois governar é ajudar quem mais precisa”, descreveu Reinaldo Azambuja.

O governador ainda anunciou que vai fazer obras nas ruas João Soares e Manoel Mendes, no valor de R$ 4,5 milhões, além de comprar terreno para implantação do núcleo industrial. “Também já repassamos recursos para a prefeitura adquirir terreno onde vai instalar uma grande empresa (Novo Mundo Alimentos), que irá gerar mais de 600 empregos”.

Moradores

Olívia de Fátima Mansino, de 62 anos, moradora da Avenida Rio Branco, contou que antes sofria com as inundações perto da sua casa. “Na época das chuvas era muito ruim, era enxurrada e lama para todo lado, agora vai resolver este problema”.

Antônio Manoel da Silva, 58, também relatou que já ajudou os vizinhos em acidentes no local. “Já ajudei gente tirando motos dentro de buraco, mas com o asfalto podemos dizer que estamos em um mundo novo aqui, tudo melhorou”.

Reinaldo Azambuja também autorizou convênio com a prefeitura municipal, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), para o repasse de R$ 2,5 milhões que serão usados na aquisição de material para obras de restauração e tapa buracos em vias urbanas da cidade.

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, comemorou a ajuda para as obras na cidade. “Vamos fazer este recapeamento, tapar buraco, para melhorar a vida do nosso povo, através desta parceria com o Estado, que conseguimos esta verba considerável. São investimento em diferentes setores”.

Saneamento básico

Na área de saneamento básico foi assinada autorização para licitação de perfuração do poço tubular da Sanesul, no valor de R$ 3,5 milhões. O governador ainda aproveitou a agenda para visitar a obra de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, que tem um investimento de R$ 18 milhões.

“São 71 km de rede de esgotamento sanitário, por isso vamos perfurar as ruas da cidade. Ainda tem este super poço que vai captar 250 mil litros de água por hora para dar mais qualidade de vida à população”, destacou o governador.

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ressaltou que a intenção do governo é trazer investimentos que possam mudar a vida da população. “Superamos a crise para podermos fazer as entregas no saneamento básico, grandes obras de pavimentação nos municípios e também trabalhar na área social, e precisa da mão estendida do governo”.

Esporte e lazer

Dentro do programa “MS Bom de Bola”, o governador assinou convênio para a implantação de arena esportiva no município, no valor de R$ 404.890,00. Além disto irá contribuir para reforma da iluminação e rede elétrica do Ginásio Esportivo Antônio Alves Moreira, no valor de R$ 103.796,27.

“Temos estes investimentos em esporte, como reforma do Ginásio na parte de iluminação e elétrica e também vamos deixar aqui uma arena esportiva, que faz parte de um programa que vamos implantar nas 79 cidades, que vai dispor de grama sintética, arquibancada, iluminação de LED, que fortalece a prática esportiva”, descreveu o governador.

Além do governador, participaram da agenda os secretários Sérgio de Paula (Casa Civil) e Geraldo Resende (Saúde); o deputado federal Beto Pereira; os deputados estaduais Londres Machado e Mara Caseiro; o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; e o reitor da Uems, Laércio Alves de Carvalho.