O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3), extrato do contrato assinado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com a empresa BML Comércio e Serviços, vencedora de processo licitatório, que garante a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul. O investimento total é de R$ 1,6 milhão em recursos federais com contrapartida do Estado.

O novo prédio será erguido em um terreno de 4.475 m², localizada na Rua Antônio Celestino de Carvalho, em Fátima do Sul. A área construída terá 724,7 m², que inclui dois blocos, sendo um operacional e outro administrativo.

A área administrativa inclui recepção para atendimento ao público, sala de comando e de administração, almoxarifado e sala de análise de projetos, sanitários masculinos e femininos, tanto para o público como para os servidores. Já o bloco operacional irá contar com alojamentos, refeitório, garagem de viaturas, área de desinfecção, sala de instrução, área de serviço e banheiros.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a obra de modernização das estruturas do Corpo de Bombeiros vai melhorar a qualidade dos serviços prestados à população à medida que também aprimora a qualidade de vida no trabalho dos militares. “É uma obra que representa expressivos ganhos para a segurança pública, que está mais forte e robusta, para o Corpo de Bombeiros Militar, que terá melhores condições de trabalho, bem como para a sociedade, que passa a contar com serviços mais ágeis, eficientes e de qualidade,” frisa.

O governador Reinaldo Azambuja destaca que nos últimos anos o Governo do Estado fez investimentos maciços para fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que recebeu novas viaturas, materiais e equipamentos e um caminhão com auto escada mecânica de 60 metros para combate a incêndios em edifícios, que custou R$ 6,5 milhões. “Nós modernizamos a frota, adquirimos novos equipamentos e agora damos início a etapa de melhoria das instalações prediais do Corpo de Bombeiros, com reformas e novas construções, que contemplam vários municípios do estado, reafirmando o nosso compromisso com a segurança pública, que é área prioritária do nosso governo”, garante.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Amaral, explica que os investimentos fazem parte de um programa de expansão e reestruturação da instituição. “Uma importante conquista para a corporação, pois a construção da nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar em Fátima do Sul é uma reivindicação antiga da tropa e da comunidade da cidade já que o quartel atual foi inaugurado em 1988. O novo vai propiciar uma estrutura melhor, com modernas acomodações para abrigar bombeiros militares, viaturas e equipamentos, além de possibilitar um melhor atendimento a comunidade”, assegura.

Mais investimentos

Já está em andamento a construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Bonito, que recebe R$ 3,5 milhões em investimentos e há previsão também de nova sede para Mundo Novo, orçada em R$ 2,2 milhões, e de uma seção comunitária para o quartel de Eldorado, que custará R$ 1,2 milhões. Além disso, como parte das ações do Governo Presente, o Governo do Estado irá investir mais R$ 1,8 milhão em reformas de diversas unidades do Corpo de Bombeiros na capital e interior do Estado.

O total de investimentos do Governo do Estado em construções e reformas, apenas para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, é de quase R$ 10 milhões. “São recursos próprios, dinheiro de convênios que fomos buscar junto ao Governo Federal e também de emendas parlamentares, que robustece a segurança pública e moderniza o Estado”, finaliza o governador Reinaldo Azambuja.