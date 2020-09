O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), concluiu na última semana a reforma e ampliação do Instituto Médico Legal (IML) de Corumbá. Com investimentos de R$ 295 mil, o prédio foi totalmente remodelado para oferecer melhor estrutura de trabalho, segurança e atendimento ao público.

Para a coordenadora geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki, a melhoria das condições de trabalho reflete no atendimento: “Melhoramos consideravelmente a estrutura de trabalho dos servidores, o que incide diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, além de atender às exigências do Ministério Público do Trabalho”, explicou. “Um aspecto importante a ser considerado é o humano. As pessoas que vêm ao IML já estão em uma situação difícil, então oferecer um ambiente adequado é muito importante”, avalia a coordenadora regional de Perícias e Identificação, Glauce de Melo.