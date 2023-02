Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional na produção de energia solar, térmica – a partir da biomassa – e do biogás, visando minimizar os efeitos do sistema centralizado de distribuição. O Estado mantém esforços em diversificar a matriz elétrica e incentivar a geração e distribuição de energia a partir de fontes renováveis.

Para formalizar o compromisso, o governador Eduardo Riedel lança nesta terça-feira (7) o Plano Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção da Energia – MS Renovável. O documento traça o diagnóstico do setor energético e as estratégias para atingir o potencial de oferta de energia renovável no Estado.

O ‘MS Renovável’ é uma das ações do Plano Estadual MS Carbono Neutro (Proclima) que prevê zerar suas emissões líquidas de carbono até o ano de 2030.

A proposta se consolida como a primeira ação prática por um Mato Grosso do Sul inclusivo, próspero, verde e digital, no 38º dia de gestão do governador Eduardo Riedel.

Também serão assinados os contratos de PPP de centrais de energia elétrica fotovoltaica para atender as estruturas físicas da administração pública do Estado e da Sanesul.

Serviço – O evento será às 10 horas no auditório do Imasul, na Avenida Desembargado Leão Neto do Carmo, s/n, Jardim Veraneio, em Campo Grande.