O Governo do Estado lançou mais duas licitações, nesta terça-feira (19), em obras de asfalto e recapeamento de duas rodovias estaduais, que juntas somam um investimento de R$ 34 milhões. A primeira é na MS-162 passando pelas cidades de Sidrolândia e Maracaju, em um trecho de 44,317 quilômetros.

As ações fazem parte do pacote de obras que está sendo lançado pelo Governo desde o dia 11 de janeiro, que somam R$ 376,9 milhões na execução de 11 obras de pavimentação e restauração de 296 quilômetros de rodovias estaduais.

A primeira licitação trata da obra de restauração do asfalto e melhoramento da capacidade de tráfego da rodovia MS-162, em um trecho de 44,317 km, entre os municípios de Sidrolândia e Maracaju. O projeto também inclui as atividades de drenagem no local, em um investimento de R$ 33.220.938,72.

A abertura das propostas apresentadas pelas empresas será no dia 25 de fevereiro, a partir das 8h, na Diretoria de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Já a segunda licitação publicada hoje (19), no Diário Oficial do Estado, será a implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-450, em obra que irá passar pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, no município de Aquidauana, no valor de R$ 788.997,36. Trata-se de um trecho de 765 metros da via estadual.

Este trecho compreende a área de ocorrência de sítios arqueológicos e foi excluído da obra de pavimentação de 18,4 quilômetros da rodovia entregue em 2020 pelo governo. A abertura das propostas será no dia 08 de fevereiro, a partir das 8h, também na Diretoria de Licitação de Obras da Agesul.

As obras serão importantes para melhorar o tráfego local, dando mais segurança aos motoristas, além de ajudar no escoamento da produção destes municípios. O governador Reinaldo Azambuja destacou que estes investimentos em infraestrutura e logística são prioridades, porque trazem desenvolvimento econômico e social para o Estado.

Estes projetos surgiram após a realização do programa “Governo Presente”, em que o governador visitou todas as regiões do Estado, para ouvir os prefeitos, vereadores e lideranças e assim definir que obras seriam feitas em cada local, por meio de sua gestão municipalista e democrática. São recursos próprios, provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).