O Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta sexta-feira (29) duas licitações para pavimentar mais de 100 quilômetros da MS-345, no trecho entre Bonito e Anastácio. Conhecida como “Estrada do 21”, a rodovia, depois de asfaltada, vai funcionar como importante rota turística da região sudoeste do Estado, já que que encurtará em cerca de 80 quilômetros a viagem entre Campo Grande e Bonito.

“Essa obra atende pedido antigo do trade turístico. A pavimentação dará mais competitividade ao setor”, disse o governador em exercício Paulo Corrêa ao autorizar a abertura dos processos licitatórios. Acompanhado do secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Paulo Corrêa ainda lançou a elaboração do projeto executivo para a pavimentação asfáltica de 8,3 quilômetros da “Rodovia do Turismo”, no trecho entre Bonito e a Ilha do Padre.

“Estamos fazendo história. Com recursos do Fundersul, aprovados pela Assembleia Legislativa, vamos aprimorar a infraestrutra de Bonito”, destacou Paulo Corrêa. “Acreditamos que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul acontece a partir dos investimentos nas cidades. Por isso, o Estado segue parceiro destinando recursos para todos os setores”, completou o secretário Eduardo Riedel.

A comitiva do governador em exercício passou por Bonito nesta manhã e vistoriou importantes obras, como a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, que está 47% concluído. O empreendimento de R$ 3,1 milhões vai atender a demanda da cidade turística por serviços técnicos, como vistorias de sistemas contra incêndios, que ampliam a segurança de moradores e turistas.

O grupo do Governo do Estado ainda conferiu o trecho recém pavimentado da MS-382, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul, um dos passeios turísticos mais conhecidos da região. A estrada ganhou um portal decorado com símbolos da fauna e da flora sul-mato-grossenses. A rodovia foi batizada de Frida Garzella dos Santos, em homenagem a ex-primeira-dama de Bonito, que morreu em 2018.

Rodoanel

Prefeito da cidade, Josmail Rodrigues aproveitou a agenda governamental para lançar o projeto executivo da obra do rodoanel de Bonito, que será construído em parceira com o Governo do Estado. A construção de 7,6 quilômetros promete tirar o tráfego de veículos pesados da Rua Pilad Rebuá, a principal via do município. De acordo com o projeto, o rodoanel ligará os dois extremos de Bonito, da rotatória da saída de Bodoquena até a região da antiga Cooagri.

“Essas obras de infraestrutura são sonhos antigos antigos de toda a população, dos comerciantes e do trade turístico. Desde a primeira vez que conversei com o governador Reinaldo Azambuja percebi que nosso projetos vão se concretizar. Agradeço imensamente o que o Governo do Estado tem feito por Bonito”, expressou o prefeito Josmail.

Desde que assumiu o governo em 2015, Reinaldo Azambuja já destinou mais de R$ 140 milhões para Bonito. Também participaram das agendas na cidade o deputado estadual Felipe Orro e vereadores e secretários municipais de Bonito.