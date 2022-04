A Secretaria de Cidadania e Cultura (Secic) lançou o Edital “Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense”, direcionado às Organizações da Sociedade Civil (OSC’S) que desenvolveram ou desenvolvem ações afirmativas de cidadania durante o período de 2020 a 2022, voltadas à melhoria na qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social.

“O objetivo com este Edital é premiar 30 OSC’s, dos mais diferentes eixos, que fizeram a diferença em suas áreas de atuação e se destacaram pela boa gestão, sustentabilidade e transparência, durante o período da pandemia da Covid-19”, explica o secretário adjunto da Secic, Eduardo Romero.

A premiação será dividida em 10 eixos ligados diretamente às políticas públicas desenvolvidas pelas Subsecretarias vinculadas à Secic, sendo esses: Políticas Públicas para as Mulheres; Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Políticas Públicas para a População Indígena; Políticas Públicas para a Juventude; Políticas Públicas LGBT; Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência; Políticas Públicas para as Pessoas Idosas; Assuntos Comunitários; Políticas Públicas de Cidadania e Políticas Públicas de Cultura.

Serão premiadas as três melhores OSC’S pontuadas em cada eixo, sendo que cada uma receberá o valor correspondente a R$ 20.000,00. “O Governo do Estado estará fomentando o trabalho dessas instituições com uma premiação que chegará a seiscentos mil reais. É uma forma de incentivarmos e ampliarmos as políticas públicas para todos os sul-mato-grossenses”, reforça o Secretário.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas, exclusivamente, pela internet, até o dia 1º de junho de 2022, através do preenchimento do formulário disponível no endereço: www.secic.ms.gov.br/premio-cidadania

O edital pode ser acessado clicando AQUI. Informações através do e-mail: premiocidadania@secic.ms.gov.br