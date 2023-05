Governo levará asfalto e restauração para ruas de Corumbá

No berço do Pantanal, o governador Eduardo Riedel lançou a licitação para pavimentação, drenagem e restauração de diversas ruas de Corumbá, em um investimento de R$ 25,9 milhões. Isto representa uma gestão municipalista, que cuida das cidades e promove a inclusão, para beneficiar a população.

“O ato de assinatura destas obras era um compromisso nosso com a população de Corumbá. Assim que definir a empresa vencedora começa as obras para atender as pessoas. Podem ter a convicção que este governador vai continuar olhando por esta cidade”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que a região do Pantanal e Corumbá estão em ascensão. Sempre com obras, que respeitam as normas ambientais. “Não adianta querer acelerar, porque a natureza é soberana. Corumbá por sua vez vive um momento de expansão e isto passa pela infraestrutura local. Entre os projetos está a defesa para reativação da malha ferroviária. Para nós é prioridade”, ponderou.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes disse que era uma dia especial da cidade. “Fizemos o projeto aqui no município e o nosso governador garantiu que vai sair. Quase 60 quadras que vão receber obras em todos bairros da cidade. Agradecer este olhar carinhoso do Governo com Corumbá”

Os investimentos em infraestrutura urbana nos municípios é um compromisso firmado pelo governador com as 79 cidades do Estado, que está sendo cumprido neste início de gestão. A intenção é melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantindo a eles as condições básicas de moradia, asfalto, esgoto e renda, com geração de emprego e novas oportunidades. “Não vamos deixar ninguém para trás”, destaca Riedel.

A solenidade ocorreu no Centro de Convenções Pantanal, em Corumbá. A previsão é que a abertura das propostas da licitação seja em 22 de junho.

Além do governador participaram do evento os secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc) e demais autoridades de Corumbá.