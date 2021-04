O Principal campeonato estadual do Brasil ficou paralisado desde o dia 10 de março devido ao Decreto do Governo do Estado, proibindo a realização de eventos esportivos, diante da complicação no índice de contaminação da Covid-19. Nesse espaço de tempo a Federação Paulista conseguiu levar dois jogos para Volta Redonda (RJ), mas também acabou sendo proibido de dar sequência na cidade carioca.

Mas neste final de semana o Paulistão já retornará e a Federação Paulista definiu a nova tabela para dar sequência a competição, com o novo calendário divulgado nesta sexta-feira. Ocampeonato tem reinício neste sábado, com São Paulo, Santos e Bragantino entrando em campo. Corinthians joga no domingo e Palmeiras na sexta-feira.

O calendário divulgado pela federação define os confrontos entre os dias 10 e 16 de abril – de sábado até a próxima sexta-feira. Algumas equipes terão um intervalo de apenas um dia entre um jogo e outro, é o caso de Corinthians e São Paulo, por exemplo.

Confira todos os jogos da semana:

Sábado, 10 de abril

São Bento x Red Bull Bragantino

São Paulo x São Caetano

Santos x Botafogo

Domingo, 11 de abril

Guarani x Corinthians

Segunda-feira, 12 de abril

São Paulo x Red Bull Bragantino

Terça-feira, 13 de abril

Santo André x São Bento

Ferroviária x Corinthians

Quarta-feira, 14 de abril

São Caetano x Novorizontino

São Paulo x Guarani

Ituano x Botafogo

Quinta-feira, 15 de abril

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

Sexta-feira, 16 de abril

Ponte Preta x Santos

Corinthians x São Bento

Palmeiras x São Paulo