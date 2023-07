Governo Lula anuncia concurso com cota para pessoas trans

Ministro do Trabalho de Lula reservará cota para trans em concurso público

Nesta terça-feira (4), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), anunciou que o governo federal realizará um concurso para a contratação de 900 novos profissionais para a carreira de Auditor Fiscal do Trabalho (concurso AFT).

Além das tradicionais cotas para indígenas e quilombolas, haverá também vagas reservadas para transexuais. O ministro explicou que não haverá cota específica para mulheres, uma vez que elas já superaram mais de 50% das vagas em concursos recentes.

Conforme a legislação, é obrigatória a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para negros. No entanto, Marinho informou que, nesse concurso, o percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência será aumentado para 6% e o de negros para 45%.

O anúncio foi feito mais cedo, em Brasília (DF), durante a cerimônia de sanção da Lei de Igualdade Salarial, no Palácio do Planalto, sede do Executivo federal, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demais autoridades do alto escalão.