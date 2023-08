Governo Lula define “democracia, soberania e união” como slogan do desfile de 7 de Setembro

O governo federal definiu o slogan para o 7 de Setembro: “Democracia, soberania e união”.

O desfile e celebração do dia da Independência do Brasil serão realizados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a partir das 9h.

As cores verde e amarelo serão usadas como tentativa de mostrar que não foram capturadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta semana, a Esplanada já está sendo tomada por arquibancadas e palcos, além de faixas com as cores da bandeira.

Com o slogan, o governo busca associar as três Forças com o conceito de democracia, ressaltando o tema em um evento essencialmente marcado pela militarização. A Amazônia terá destaque, e o tema da preservação será usado como demonstração da soberania.

A ideia de integrantes do governo que participam da organização é criar um novo conceito para o feriado, mas destacando uma mensagem mais institucional, sem caráter de disputa partidária.

Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, serão “resgatados os valores da República, os símbolos oficiais, como a Bandeira do Brasil e o Hino Nacional, que sempre foram de todos nós e que contam nossa história”. “Exaltar esses símbolos nacionais é fundamental para reavivar o que está na Constituição brasileira”, afirmou Pimenta.