Governo Lula gastou R$ 324 mil com reunião do Conselhão

Segundo uma reportagem do site Poder360, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva gastou um total de R$ 324 mil na primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão.

O encontro ocorreu no dia 4 de maio, mas os gastos só foram divulgados recentemente em resposta a um pedido realizado com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

O maior valor gasto pelo Conselhão foi com passagens aéreas, totalizando R$ 255 mil. Esse montante foi utilizado para custear as viagens dos convidados ao evento.

As diárias em Brasília representaram o segundo maior gasto, somando um total de R$ 53 mil. Além disso, houve despesas de R$ 7,6 mil relacionadas ao deslocamento na cidade, R$ 7,6 mil em pastas de capa dura, R$ 940 para a compra ou fabricação de blocos de anotações, R$ 437 para a confecção de certificados do Conselhão e R$ 150 com cartões contendo QR codes.

A reunião do Conselhão, sediada no Palácio do Itamaraty, contou com a presença de 246 participantes, incluindo executivos, representantes de institutos e associações, empresários, sindicalistas, membros de movimentos sociais, economistas, advogados e até mesmo influenciadores.