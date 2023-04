Governo Lula não vai participar do maior evento do agronegócio do país

Pela primeira vez em 28 edições, a abertura do maior evento do agronegócio do Brasil (e da América Latina) não terá um representante do governo federal. Em 2023, o presidente Lula não será representado na Agrishow.

A feira está marcada para ocorrer entre 1º e 5 de maio em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula, alega que foi desconvidado da abertura da Agrishow, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou participação no evento.

Os representantes da exposição, entretanto, negam um eventual desconvite. Francisco Maturro, que preside a exposição, tenta convencer Fávaro a participar. Ele garantiu ao ministro que Bolsonaro não participará do palco destinado às autoridades constituídas na abertura.