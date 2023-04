Governo Lula nomeia militante do MST para o Desenvolvimento Agrário em MS

O governo do presidente Lula da Silva, escolheu Marina Ricardo Nunes Viana, dirigente estadual do MST, para comandar o Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul. O movimento que ela integra promove a invasão de propriedades privadas no estado.

Marina é secretária estadual do PT – MS e uma das coordenadoras do Movimento Sem-Terra em Mato Grosso do Sul. A escolha contou com o aval do deputado federal, Vander Loubet, PT, coordenador da bancada federal. O cargo faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasta sob o comando do petista Paulo Teixeira.

O ministro escolhido por Lula também é ligado ao MST. Teixeira já se mostrou crítico aos avanços conquistados na distribuição de terras no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro.