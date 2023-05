A ex-deputada federal Rose Modesto foi nomeada nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial da União, para o comando da Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste no governo Lula da Silva.

O Sudeco é responsável pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. A indicação de Rose Modesto foi feita pelo União Brasil, que tem como presidente nacional Luciano Bivar.