Campo Grande – A segunda etapa de entregas de cestas básicas teve início nesta quarta-feira pela cidade de Campo Grande. Da iniciativa constam todos os 79 municípios do Estado, serão entregues nesta fase 20 mil sacolões. No total, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, fará entrega de mais de 60 mil sextas básicas em três etapas. A primeira etapa de entregas aconteceu no mês de Abril, e a terceira será no mês de junho.

Desta vez, instituições de longa permanência para idosos foram incluídas na ação social. A medida atende pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O Governador Reinaldo Azambuja destacou diz que entende necessidade das pessoas, por isso, a referida iniciativa. “estamos entregando hoje um apoio importante de 805 cestas alimentares para essas casas que cuidam das pessoas idosas em 49 municípios de Mato Grosso do Sul”. 1.606 idosos serão atendidos.

Acompanharam a entrega das cestas básicas o secretário de Gestão Política do Governo do Estado em Campo Grande, Carlos Alberto de Assis; o representante da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, Sebastião Messias de Souza; a coordenadora da Sirpha Lar do Idoso, Maria Cristina Gomes de Oliveira; e o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Clementino Ferreira Brites Filho.