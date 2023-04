Governo mantém isenção de taxa para compras internacionais de até US$ 50 dólares

A taxação de produtos feitas em compras de sites internacionais como a SHEIN e a Shopee pegou muitos consumidores de surpresa e gerou uma grande repercusão no país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a anunciar que iria acabar com a isenção de impostos de mercadorias importadas, mas a gritaria foi tanta que o governo decidiu recuar e acabou anunciando essa semana que não pretende mais acabar com a isenção de impostos para transações internacionais de até US$ 50 (R$ 248,57) realizadas entre pessoas físicas.

Com produtos de alta qualidade, muito bem avaliados, e com uma política de troca e reembolso eficaz, as compras internacionais se tornaram seguras e um grande negócio para uns, e o pesadelo de outros. É nítido como as compras on-line têm substituído as compras físicas, e o mercado já sente o irrefreável “novo normal” bater à porta, impactando a sociedade e, é claro, o governo, que passa a ter prejuízo.

Apesar de ter voltado atrás do fim de teto para a taxação de mercadoria, o governo frisou que irá aumentar a fiscalização para taxar empresas que usam a regra de maneira irregular, burlando as normas para sonegar impostos. Segundo Haddad, o recuo da decisão foi um pedido feito pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após uma reação negativa por parte da população. O ministro contou que o chefe do estado solicitou à equipe econômica que resolvesse a questão administrativamente, com reforço na fiscalização.

De acordo com uma previsão do governo, a taxação de e-commerces que driblam as regras da Receita Federal deve arrecadar até R$ 8 bilhões.

“Ontem nós recebemos AliExpress, presencialmente, e recebemos uma carta da Shopee, dizendo que concordam com a regulação dos termos do que o Ministério da Fazenda pretende. Porque acham que é uma prática desleal e não querem se confundir com quem está cometendo crime tributário”, disse Haddad, que disse que a equipe econômica também vai checar experiências internacionais dos Estados Unidos, União Europeia e China para encontrar maneiras de evitar as irregularidades.