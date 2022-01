Com intuito de garantir o transporte dos universitários que estudam em Dourados no período diurno, o Governo Municipal inicia 2022 honrando o compromisso de manter 100% do repasse. A prefeita, Juraci Aparecida de Souza da Silva, sancionou a lei que visa atender os estudantes de cursos técnicos profissionalizantes, estudantes de residência e de ensino superior que residem em Rio Brilhante.

Uma conquista que representa tranquilidade para quem busca a continuidade dos seus estudos. Serão beneficiados os alunos matriculados regularmente nas instituições de Dourados.

Com o transporte 100% gratuito, os estudantes só pagarão a taxa associativa da Associação dos Estudantes Universitários de Rio Brilhante (AUNIRIO) no valor de R$120,00 ao ano, que corresponde o valor de R$ 10,00 ao mês. A taxa será para custear as despesas com material de expediente e manutenção do escritório de contabilidade.

Para o Governo Municipal é gratificante honrar o compromisso com tantos universitários, que deverão seguir os estudos graças ao apoio com o transporte. Com este repasse é possível investir na educação e na formação dos profissionais, que futuramente estarão contribuindo com o desenvolvimento do município.