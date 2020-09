Acompanhando o crescimento e desenvolvimento da cidade de Naviraí, o Governo do Estado entrega à população duas novas pontes de concreto armado, construídas sobre o Rio Cumandaí, no município. Localizadas em pontos diferentes do rio, as estruturas irão garantir segurança aos motoristas e proporcionar mais trafegabilidade aos moradores de Naviraí. Foram investidos mais de R$ 2,7 milhões neste projeto.

A construção das pontes foi solicitada durante o programa Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja ouviu demandas dos 79 municípios. “O Governo está levando o progresso para todas as regiões do Estado. Estamos acompanhando o desenvolvimento das cidades”, afirmou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.