O Governo do Estado publicou nesta terça-feira, dia 23, o decreto que prorroga a redução do ICMS da irrigação. Jaime Verruck, secretário da Semagro, explicou que a prorrogação faz parte de um plano estadual de expansão no Estado, que prevê medidas como linhas específicas de financiamento e estudo de novas variedades.

A área irrigada do Mato Grosso do Sul, praticamente dobrou nos últimos dois anos, permitindo de duas safras e meia, a até três em determinadas regiões. O secretário explica porque a redução do ICMS é importante para a expansão da irrigação, e consequentemente da produção.

Segundo estudos do Ministério da Integração Nacional, o Brasil tem potencial para expandir as terras irrigadas em até 61 milhões de hectares. A região Centro-Oeste concentra o maior potencial, sendo que a viabilidade de irrigação de terras no Estado chega a 4 milhões de hectares.