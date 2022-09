Após o sucesso Caravana da Saúde, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) prorrogou os Projetos ‘Opera MS’ e ‘Examina MS’ até novembro de 2022. As cirurgias eletivas e exames diagnósticos poderão ser realizados pelos municípios até novembro de 2022, mas as solicitações precisam constar no sistema de regulação estadual até 31 de outubro de 2022.

O secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, destaca que a Caravana da Saúde ajudou os municípios a desafogar as filas de exames e cirurgias que se formaram durante a pandemia da Covid-19. “Nós sabemos que a pandemia criou uma demanda reprimida aos municípios, mas com o apoio do Governo do Estado, diversos tipos de procedimentos foram realizados pelos municípios que estão conseguindo zerar suas filas de exames ou cirurgias. Isto para nós é muito gratificante”.

Brito ainda destaca que, ao prorrogar a Caravana da Saúde, mais pessoas poderão ser beneficiadas. “Para nós, isto é muito gratificante. Porém, é importante que os municípios fiquem atentos quanto ao prazo, é preciso que insiram suas demandas até 31 de outubro no sistema estadual – o Core. É o Governo do Estado fazendo a sua regionalização da saúde e atendendo a quem mais precisa”.

A Resolução que define a estratégia para retomada e ampliação do acesso aos Procedimentos com finalidade de Cirurgia Eletiva ou Exames Diagnósticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Mato Grosso do Sul estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.

Caravana da Saúde

Trinta e quatro municípios fizeram adesão aos Projetos ‘Opera MS’ e ‘Examina MS’ com a missão de reduzir a fila. O Governo do Estado lançou em dezembro de 2021, a nova fase da Caravana da Saúde investindo mais de R$ 120 milhões nos projetos “Opera MS” e “Examina MS”, com meta de atender inicialmente, 70 mil procedimentos em todo o Estado.