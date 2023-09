Governo recebe delegação e dá continuidade às tratativas de parceria com a Índia

Mato Grosso do Sul está entrando no radar das grandes nações em desenvolvimento. Etanol, parceria entre universidades, ciência e tecnologia, agritech. Esses são apenas alguns dos setores pontuados na reunião realizada na tarde desta segunda-feira (29) na qual o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) recebeu uma delegação encabeçada por dois cônsules indianos ligados à Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB). O encontro dá andamento às tratativas, com foco no setor econômico, apresentadas pelo governador Eduardo Riedel ao embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, em agosto.

Conforme Barbosinha, Mato Grosso do Sul e Índia têm uma gama de possibilidades com oportunidade de grandes parcerias. O vice-governador tratou sobre as potencialidades para a Índia, que tem interesse em investir no Estado e destacou que a parceria passa por todos os quatro eixos que vêm sendo trabalhados na atual gestão: próspero, inclusivo, verde e digital.

“Criamos ambiente de negócios positivo, gerando emprego e renda, com foco na sustentabilidade e inclusão. Estamos tornando o Estado cada vez mais digital, para oferecer serviços para céleres à população.

Além disso, promovemos o cuidado com o meio ambiente com uma nova política ambiental na qual tratamos do balanço de carbono, garantia de biodiversidade, água, entre outros. Retomar o próspero ‘Caminho das Índias’ traçado por Vasco da Gama será muito importante para o desenvolvimento das nossas nações”, declarou.

Cônsul da Índia no Rio de Janeiro e Presidente da Câmara de Comércio Brasil – índia, Leonardo Ananda Gomes, e o Cônsul Geral da Índia em Belo Horizonte falaram sobre a delegação empresarial de investidores brasileiros que está sendo organizada para visitar a Índia em março e sobre as inúmeras oportunidades de investimento entre os dois países.

Leonardo citou ainda uma parceria, na qual cerca de 30 indianos virão ao Brasil para se capacitar em fazendas do Mato Grosso do Sul.

“Estamos iniciando uma qualificação profissional no setor leiteiro, com início em novembro, na qual vamos trazer 30 indianos, haja vista o Estado ser referência nesse tipo de produção. Iniciamos também os trâmites para abrir uma Câmara Bilateral aqui em Campo Grande para trabalhar com fomento comercial. Então o apoio do Governo vai ser muito importante para o fortalecimento dessas parcerias”, afirmou Leonardo.

O Presidente do Conselho Consultivo da Câmara de Comércio Brasil-Índia e Advogado de Direito Internacional, Carlos Roberto Siqueira Castro, enfatizou que hoje a Índia é a 5ª maior economia do mundo e o ano que vem deve ser a 4ª. Destacou ainda que o país concentra o maior número de PHD’s do mundo, ou seja, Doutores em diversas áreas de conhecimento.

Para o diretor de Relações Internacionais do Sistema Fiems (Federação das Indústrias), Aurélio Rolim Rocha, Mato Grosso do Sul está entrando no radar das grandes nações em desenvolvimento. “A Índia é um grande mercado consumidor e enxerga o Brasil como um parceiro estratégico para as suas relações comerciais. Com MS não é diferente: enxergam nosso Estado com muito potencial, grande produtor de alimentos, conectado e com grande potencial logístico promovido pela Rota Bioceânica. E nós vemos tudo isso como possibilidade de intercâmbio de informações e de relações comerciais”, afirmou.

Os empresários indianos do ramo de alimentos, Manoj Kumar e Ashish Khandekwal estavam bastante entusiasmados com a visita e aproveitaram para contar sobre a expertise em agrotecnologia, que é o uso de tecnologia na agricultura, horticultura e aquicultura com o objetivo de melhorar o rendimento, a eficiência e a lucratividade de produtos, serviços e aplicações derivadas da agricultura, a qual têm interesse em partilhar com o Brasil.

Participaram da reunião o Secretário-Executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Bruno Bastos; Chefe de Gabinete da Vice-Governadoria, Marcos Vinícius; Câmara de Comércio Brasil-Índia, Ivan Aristimunho; Presidente do Sindicato dos Transportes/MS, Gilmar Mazinho; os empresários brasileiros Anderson Paiva, Pedro Lopes de Oliveira e Gracindo Eugênio.

Diana Gaúna, Comunicação Vice-Governadoria

Foto: João Garrigó