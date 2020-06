A norma foi assinada pelo Secretário Especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, o mesmo que na última quinta assinou a portaria “inversa”, que transferiu a quantia do programa assistencial para a Secom.

A verba era originalmente destinada ao Bolsa Família no Nordeste. Segundo o governo, a transferência de dinheiro tinha sido motivada por uma baixa execução orçamentária do programa. Isso aconteceu em razão dos beneficiários optarem por receber o Bolsa Família ou o auxílio emergencial de R$ 600, criado para ajudar trabalhadores informais afetados pela crise do novo coronavírus.

O governo explicou que houve alta na procura pelo auxílio de R$ 600, e deixou parte do dinheiro do Bolsa Família “ocioso”.