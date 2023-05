Governo Riedel nomeia indicado do PT e militante de Lula para assumir subsecretaria de Juventude

O governo de Eduardo Riedel, PSDB, nomeou como novo subsecretário de Políticas para Juventude de Mato Grosso do Sul, o advogado Juan de Paula Nazareth nesta segunda-feira, 22. Juan é militante do PT e costuma estar com Zeca do PT e membros diversos para discussões partidárias.

O novo secretário é morador de Sidrolândia e fica no lugar de Fernando Henrique Carvalho Miranda, exonerado do cargo há cerca de um mês.

“NOMEAR JUAN DE PAULA NAZARETH para exercer o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-07, na função de Subsecretário da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, com efeito a partir da data da publicação”, diz a publicação.