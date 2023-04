Governo vai ampliar monitoramento e terá núcleo de inteligência e prevenção nas escolas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira as ações para reforço da segurança em escolas após uma série de ataques no País.

O secretário de Educação, Hélio Daher, anunciou o aumento do videomonitoramento nas escolas que agora contarão com câmeras nas entradas e ruas das escolas, com objetivo de garantir uma intervenção rápida em atos de violência.

o governo contará com o já existente núcleo de prevenção de acidentes e com um novo, criado hoje, de inteligência, para identificar e agir de maneira rápida nas escolas. Este núcleo contará com psicólogos, assistentes sociais e policiais.

O governo também distribuirá duas cartilhas com procedimentos a serem adotados nas escolas, bem como orientação a pais para prevenção de possíveis ataques. Entre as ações, a ampliação do Programa Escola Segura, Família Forte.

O governador Eduardo Riedel acredita que o monitoramento é de extrema importância para inibir ataques e pela possibilidade de uma resposta em tempo real. Ele destacou a importância dos programas de prevenção, do botão do Pânico e da preparação das equipes para atender e chegar rapidamente às escolas.

O governador fez um apelo a mídia para não estimular ataques, falou da importância da participação da família, avaliada por ele como mais importante do que qualquer outra ação, e parabenizou os profissionais da educação e da segurança pública, empenhados em garantir segurança e tranquilidade neste momento de desinformação que vivemos.

A delegada-adjunta Polícia Civil, Rozeman Geise, relatou que toda ação ou fato tem sido firmemente apurado, tendo como foco um eventual e possível ataque e o combate a pânico e alarde principalmente em redes sociais. Segundo a delegada, a polícia está se debruçando com técnicas especializadas para identificar autores de ameaça e quem está proliferando eventuais e supostos ataques.

A subcomandante da Polícia Militar, Cel. Neidy Não se assuste com sobrevoo de helicópteros nas escolas. Observando prevenção, chamado de escolas e até se organizando para possível evento. Tem participação efetiva da segurança pública na escola há muitos anos. Comprometimemro de todo corpo escolar. Momento de ação, mas está pronto para o atendimento. Dizer para comunidade escolar, pais e alunos

Relacionado