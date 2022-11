Com foco na reestruturação das forças de segurança, o Governo do Estado vai promover a construção do novo prédio do Batalhão da Polícia Militar no município de Chapadão do Sul, que fica na região da Costa Leste do Estado.

Para realização desta obra serão investidos R$ 4,97 milhões dos cofres públicos. A empresa escolhida terá um prazo de 720 dias (24 meses) para concluir os trabalhos no local, assim que for expedida a ordem de início dos serviços pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Os investimentos em segurança pública fortalecem o combate ao crime no Estado, com as corporações tendo melhores condições de enfrentar a criminalidade. Para isto foram desenvolvidos vários programas estaduais para aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos, assim como reformas e construções de batalhões e valorização dos profissionais.

De acordo com a Polícia Militar, além da obra em Chapadão, seguem em construção os prédios dos batalhões em Coxim (fase final) e Jardim. Também tem obra no quartel da PM no distrito de Itahum (Dourados), que já está em fase de acabamento, além de duas bases da Polícia Militar Rodoviária que estão fase de licitação em Maracaju e distrito de Ipezal, que faz parte do município de Angélica.

Entre os programas desenvolvidos pelo Estado se destaca o “MS Mais Seguro”, que priorizou a modernização da estrutura das polícias, assim como o OCOP (Obtenção de Capacidade Operacional Plena), que entregou novas viaturas, para atendimento mais rápido e eficiente à população.

Nos últimos sete anos foram investidos mais de R$ 649,7 milhões na compra de novas viaturas, tecnologias, equipamentos, armamentos, munições, coletes, obras físicas e mobiliários. Este cenário tornou Mato Grosso do Sul um dos estados mais seguros do Brasil, sendo um dos que mais elucidam crimes.

“Segurança sempre foi uma das nossas prioridades, por isto investimentos na compra de equipamentos, armamentos e reestruturação das forças de segurança. Ainda fizemos a valorização dos profissionais com promoções e melhorias nas carreiras. Isto traz resultados efetivos para população”, disse o governador Reinaldo Azambuja.