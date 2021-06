Um menino de 9 anos ficou ferido, na manhã de hoje (1º), na Rua Urucum, no Bairro São Conrado, em Campo Grande. Conforme informações apuradas, o menino pegou uma grade de ferro da geladeira, que estava na casa da avó.

Depois disso, ele foi pra casa da mãe e escorregou em um tapete ao entrar no imóvel. Segundo a avó materna, Nifa de Assis, 66 anos, o ferro entrou no joelho do neto e, por isso, foi necessário acionar equipe do Corpo de Bombeiros.

No local, os militares cortaram parte do ferro e encaminharam o menino para Santa Casa, onde será feita a retirada do objeto. A mãe de 32 anos estava no local, porém, muito nervosa e preocupada com a criança.