Gran Colar do mérito Industrial: Fiems homenageia empresários que contribuíram para o desenvolvimento de MS

Para marcar o Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, o Sistema Fiems entregou o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial, a mais alta condecoração oferecida pelo Sistema Indústria. A honraria é oferecida a personalidades que contribuem com o desenvolvimento do setor industrial do Estado.

A solenidade de entrega do Gran Colar foi realizada nesta quinta-feira (25/05), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O principal homenageado da noite foi o presidente da Suzano, Walter Schalka. O executivo foi representado no evento pelo diretor executivo de bens de consumo e de relações corporativas da Suzano, Luís Renato Bueno.

Schalka é presidente da Suzano desde 2013. Engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado em Administração pela FGV, Schalka tem 62 anos, é casado, tem três filhos e dois netos. À frente da Suzano, o executivo exerce um papel estratégico na evolução dos resultados da companhia nos últimos anos. Schalka já foi eleito CEO do Ano na América Latina por sete vezes no segmento de papel e celulose, e também um dos 15 melhores CEOs do Brasil em 2018.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a importância de reconhecer o trabalho de empresários que têm feito a diferença na indústria sul-mato-grossense.

“Nossa diretoria selecionou esses empresários homenageados de uma forma inteligente, reconhecendo o trabalho realizado em favor do desenvolvimento do Estado. Nada melhor do que comemorar esse dia tão importante. Esses empresários estão conosco nessa noite para que a gente possa confraternizar com esse segmento que é essencial para a economia de Mato Grosso do Sul”, disse o presidente.

Ao receber a honraria em nome do presidente da Suzano, o diretor Luís Renato Bueno destacou a longa parceria existente entre a empresa e Mato Grosso do Sul.

“Quero dizer que é uma grande honra para o Walter Schalka e para a Suzano receber esta honraria. Nos sentimos especiais por ter essa parceria de longa data com Mato Grosso do Sul. Nosso desejo é continuar investindo na indústria sul-mato-grossense, gerando empregos, impostos e sobretudo desenvolvimento para esse Estado, como fizemos em Três Lagoas e estamos fazendo em Ribas do Rio Pardo”, declarou.

A Ordem do Mérito Industrial conta ainda com comendas e medalhas, que condecoram personalidades que também colaboraram para o desenvolvimento do Estado. Foram homenageados com a Comenda da Ordem do Mérito Industrial o presidente da J&F Investimentos, Aguinaldo Gomes Ramos Filho; o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Adecoagro, Leonardo Raul Berridi; e o diretor-presidente da Cerradinho Bioenergia, Paulo Oliveira Motta Júnior.

Foram agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial o presidente do Grupo Pluma, Lauri Paludo; o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal – Grupo Aegea, Paulo Antunes; e o diretor-executivo da Mix Nutri, Danilson Charro.

Comendas

Aguinaldo Gomes Ramos Filho é presidente da J&F Investimentos desde 2021. A holding controla empresas como JBS e Eldorado, e mantém 278 mil funcionários no mundo todo. Em 2022, liderou a criação da J&F Mineração, com a aquisição de seus primeiros ativos de mineração no Brasil.

“Para mim é um prazer enorme estar aqui, é uma honra muito especial. Nós do Grupo J&F estamos neste Estado há bastante tempo. Mato Grosso do Sul é um Estado que a gente gosta, admira, tem uma paixão e acredita de uma forma muito grande. Estamos presentes com várias das nossas empresas. Acredito que sejamos um dos maiores empregadores no Estado na atualidade. Fizemos uma última aquisição, recentemente, de uma mineração em Corumbá. Estamos muito satisfeitos e continuamos acreditando nesse Estado”, disse Aguinaldo.

Leonardo Raul Berridi é vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Adecoagro no Brasil, e possui mais de 37 anos de experiência no setor agrícola. A Adecoagro é uma empresa produtora de alimentos e energia renovável, com negócios em vários países da América Latina.

“Sou eu que agradeço a Mato Grosso do Sul, que nos recebeu muito bem. Faz quase 20 anos que temos uma operação aqui. Me sinto em dívida com o Estado. Encontramos boa receptividade tanto das autoridades estaduais como municipais. Além disso, o empreendedorismo do povo sul-mato-grossense é muito encorajador para nós”, afirmou Leonardo.

Paulo Oliveira Motta Júnior é diretor-presidente da Cerradinho Bioenergia desde 2015. Formado em Engenharia Metalúrgica e com especializações no Brasil e no exterior, Motta Júnior tem mais de 35 anos de experiência em empresas de mineração, metais e agroindustriais.

“Para mim, em especial, é um prazer muito grande. Temos investido no Estado por meio da nossa empresa, que é a Neo Mille, do Grupo Cerradinho. Estamos construindo uma planta de etanol de milho em Maracaju, investimento da ordem de R$ 1 bilhão. Ao ser homenageado, o que sinto é o reconhecimento pelo que temos feito pelo Estado e a boa receptividade do Estado a tudo o que temos feito em conjunto com vários parceiros”, declarou Paulo Oliveira.

Medalhas

Lauri Paludo é presidente do Grupo Pluma. Trabalha há cinco décadas no ramo de avicultura, e há 24 anos fundou a Pluma Agroavícola. Atualmente, o grupo possui 12 empresas, entre elas a Bello Alimentos, com unidade em Mato Grosso do Sul.

“É um prazer muito grande receber essa honraria. Só tenho a agradecer à Fiems. Fico muito grato por ter chegado há 16 anos a Mato Grosso do Sul para investir, e continuamos investindo, dando emprego e retribuindo à população todo o carinho que recebemos no Estado”, afirmou Lauri.

Paulo Antunes é diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, do Grupo AEGEA. Fez carreira de 32 anos na Caixa Econômica Federal como gerente geral de diversas agências, superintendente regional em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, diretor executivo e vice-presidente de Habitação da instituição financeira.

“Esse reconhecimento representa uma honra, um orgulho e um privilégio para quem é daqui de Mato Grosso do Sul, como a gente, que nasceu e cresceu nessa terra, poder participar do desenvolvimento do Estado e ser reconhecido pela Fiems, uma instituição de altíssima reputação”, disse Paulo Antunes.

Danilson Charro é diretor-executivo da Mix Nutri, empresa especializada em alimentos funcionais. Começou sua trajetória em 2009 no armazém de secos e molhados da família em Campo Grande. Atualmente a Mix Nutri comercializa para o Brasil e o exterior.

“É a realização de um sonho. A empresa tem 13 anos, e esse é um reconhecimento de um órgão tão importante como a Fiems. É um dia especial para nós da Mix Nutri. Com toda estrutura que o Estado proporciona para nós, e por sermos daqui, é um orgulho muito grande. Esse reconhecimento vai ser um marco na nossa história”, declarou Danilson.