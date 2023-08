Grand Cru realiza evento de degustação de vinhos e encanta entusiastas no Tasting Campo Grande

Nesta quinta-feira, (17), a Grand Cru promoveu o Tasting Campo Grande, um evento de degustação de vinhos que reuniu aproximadamente 100 entusiastas que puderam apreciar dezenas de rótulos de vinícolas renomadas. Vinhos icônicos como o Max Reserva Carbenet Sauvignon, da premiada vinícola chilena Errazuriz, e o vinho Zuccardi Q Tempranillo da renomadíssima vinícola Zuccardi eleita três vezes a melhor vinícola do mundo.

Além da degustação de vinhos do Novo Mundo e Velho Mundo, os presentes desfrutaram de uma seleção requintada de queijos, pães e embutidos, perfeitamente harmonizados para realçar as características únicas de cada rótulo. Para isso estiveram presentes a Queijaria Artesanal MS, loja especializada em queijos artesanais brasileiros, a Sweet Confeitaria com seus pães artesanais e da Charcutaria Pantanal com iguarias e embutidos, além do Bistrô Grand Cru que apresentou mini pratos do seu cardápio em edição especial para o evento.

Um dos grandes destaques da noite foi a oportunidade dos apreciadores de vinhos utilizarem o cashback, para adquirir os rótulos que foram servidos ao longo da noite. Quem adquiriu os ingressos do Tasting Campo Grande tem até o dia 31 de agosto para resgatar o cashback para compra de vinhos na Grand Cru de Campo Grande. O evento se mostrou uma experiência memorável, unindo conhecimento, degustação requintada e momentos agradáveis em um ambiente requintado.

A Grand Cru é reconhecida por fornecer uma ampla seleção de vinhos com importação exclusiva, oferecendo mais de 1000 rótulos de alta qualidade. Em Campo Grande, além de loja de vinhos, também conta com o bistrô de segunda a sábado, localizado na Euclides da Cunha, 1114 – Jardim dos Estados.