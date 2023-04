Grande Dourados é incluída em solicitações da deputada Lia Nogueira

Em atenção à região da Grande Dourados, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), pleiteou junto ao Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, e a Prefeitura de Dourados, a recuperação da malha asfáltica da rodovia MS-470, que liga a cidade de Dourados ao Distrito de Cruzaltina, passando pelos Distritos da Vila Formosa e Macaúba.

A deputada explicou que o pedido se deve às condições precárias da via, devido ao excesso de buracos e desnivelamento decorrente de diversos tapa-buracos já feitos e que agora tem trazido insegurança aos motoristas que trafegam na região.

“Diariamente os moradores da Grande Dourados que transitam por essa via, têm sofrido com a falta de segurança e tranquilidade ao percorrer esse trecho. Muitos motoristas reclamam que, devido à situação da via, acabam atrasando em compromissos em outras localidades, porque a cada dia, sem a devida manutenção, o problema se agrava”.

Portalzinho

Ainda em sessão plenária, a deputada solicitou a recuperação da malha asfáltica e a realização de obras de drenagem nas vias do bairro Portalzinho, principalmente na Rua Ediberto Celestino de Oliveira.

“São várias reclamações como a de Renan Pretti, morador do Portalzinho, que nos procurou relatando a situação precária da pavimentação asfáltica do bairro. Há ruas que já foram pavimentadas no passado, mas se encontram em péssimas condições de conservação. Em alguns pontos é impossível transitar e em outros sequer há pavimentação asfáltica. Esporadicamente a prefeitura faz o cascalhamento, porém só ameniza a situação temporariamente”, detalhou a deputada.

A Rua Ediberto Celestino de Oliveira, considerada a principal via que dá acesso ao bairro, é uma das mais danificadas. “Além de estar toda esburacada, não possui sistema de drenagem e, por ser uma rua em declínio, faz com que as águas da chuva, levando entulhos e sujeiras, desaguem nas residências dos moradores. Eles precisam da nossa atenção”, completou a parlamentar.