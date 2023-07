Gratuidade aos estudantes inscritos no Enem

O projeto de autoria do vereador Ronilço Guerreiro que garante passe de ônibus gratuito transporte público para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares das universidades públicas da Capital em dias de prova presencial já é lei em Campo Grande. A prefeita Adriane Lopes assinou o decreto em cerimônia realizada na noite de ontem na prefeitura e a sanção foi publicada hoje no Diário Oficial.

“É um momento histórico para Campo Grande e sempre digo que colocar dinheiro na educação é investimento e nunca gasto. Fiquei muito feliz com a forma como esse projeto foi construído, primeiro chegando ao nosso gabinete pelas mãos dos alunos, depois discutido sua execução com os vereadores, secretários e com a prefeita. Agora, como resultado desse diálogo, temos uma lei que beneficia nossos jovens estudantes”, comentou Guerreiro.

O vereador ressaltou ainda a importância da participação da população em seu mandato. “Nós temos o gabinete de rua e chegou até nós o pedido desse benefício por meio de vários alunos, principalmente da rede pública. Eles nos explicaram que em várias outras cidades do Brasil, já existia a gratuidade e aqui ainda não. A juventude é a experiência do futuro. Mas nós precisamos entender que eles precisam viver o hoje. E esse ano, a realidade vai ser diferente, todos terão livre acesso para ir realizar o Enem aqui em Campo Grande, sem o risco de não ter meio de transporte gratuito para esses dias”, complementou.

A prefeita Adriane parabenizou o vereador e os estudantes. “Primeiro eu queria destacar a atuação do Ronilço Guerreiro, pois ele soube construir o projeto com toda nossa equipe e entregar ele pronto para beneficiar os alunos da nossa Capital. Depois queria ressaltar a luta desses jovens estudantes, que já recebi no gabinete, conversei sobre as dificuldades que eles enfrentam e com essa atitude eles estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Um ato corajoso e que pode mudar o futuro de outros jovens”, disse.

A prova do Enem 2023 será realizada nos dias 5 e 12 de novembro e em todo Mato Grosso do Sul terá cerca de 47 mil participantes. O transporte na Capital já será gratuito neste ano, pois a lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, a partir de hoje.