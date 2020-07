CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – Warle Aparecido de Oliveira (29) morreu na manhã de hoje (27), na MS-306 sentido Chapadão do Sul / Cassilândia. A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet Silverado preta com placas de Chapadão do Sul e um Ford KA prata, placas de Rio Verde GO, que acabou ceifando a vida de Warle. O outro motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal pelos bombeiros. A perícia está a caminho do local para autorizar a retirada da vítima presa as ferragens.