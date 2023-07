Grave acidente mata piloto de moto na Avenida Afonso Pena

Thalisson Weslley Silva dos Santos, de 29 anos morreu nesta madrugada de quarta-feira (5) após colisão com uma caminhonete na Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa no Centro de Campo Grande. O Motorista da caminhonete relatrou que fou supreendido pelo Piloto de Moto que “furou” o sinal vermelho. Com o impacto a caminhonete parou na calçada de um comércio.

O piloto da moto caiu no meio do cruzamento e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado e equipes da polícia acionadas. A moto ficou destruída.

Por conta do acidente, o trecho ficou parcialmente interditado, mas já foi liberado. O motorista da caminhonete se recusou a realizar o teste de alcoolemia. Ele foi levado para a DEPAC-CEPOL, para prestar esclarecimentos.